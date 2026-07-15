Η σύζυγος του άντρα που ρούφηξε το παράθυρο που έσπασε εν ώρα πτήσης: «Ήταν σοβαρά παραμορφωμένος»
MARIE CLAIRE

Η σύζυγος του άντρα που ρούφηξε το παράθυρο που έσπασε εν ώρα πτήσης: «Ήταν σοβαρά παραμορφωμένος»

«Δεν είχαμε τη δύναμη να τον τραβήξουμε μέσα στην καμπίνα»

Η σύζυγος του άντρα που ρούφηξε το παράθυρο που έσπασε εν ώρα πτήσης: «Ήταν σοβαρά παραμορφωμένος»
Η Svetlana Maksimovic είναι η σύζυγος του Ljubisa Karovic, του 61χρονου Σέρβου ο οποίος βρέθηκε δίπλα στο παράθυρο που έσπασε εν ώρα πτήσης της Ryanair, από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο, και τραυματίστηκε, σε ένα ατύχημα που έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα σπάνιο.

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