Η πριγκίπισσα Kέιτ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα χρωματιστό βραχιόλι φιλίας που έφτιαξε η πριγκίπισσα Σάρλοτ
MARIE CLAIRE

Η πριγκίπισσα Kέιτ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα χρωματιστό βραχιόλι φιλίας που έφτιαξε η πριγκίπισσα Σάρλοτ

Ένα μικρό χειροποίητο δώρο που φαίνεται πως έχει αποκτήσει μόνιμη θέση στη συλλογή των κοσμημάτων της.

Η πριγκίπισσα Kέιτ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα χρωματιστό βραχιόλι φιλίας που έφτιαξε η πριγκίπισσα Σάρλοτ
ΗΚate Middleton γνωρίζει καλά ότι η πραγματική κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Το απέδειξε για άλλη μία φορά, αυτή τη φορά στον ετήσιο φιλανθρωπικό αγώνα πόλο που διοργανώνει ο πρίγκιπας William στο Guards Polo Club, όπου εμφανίστηκε με ένα look που συνδύαζε διαχρονικό στυλ και μια άκρως προσωπική πινελιά.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης