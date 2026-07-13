Η πριγκίπισσα Kέιτ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα χρωματιστό βραχιόλι φιλίας που έφτιαξε η πριγκίπισσα Σάρλοτ
Η πριγκίπισσα Kέιτ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα χρωματιστό βραχιόλι φιλίας που έφτιαξε η πριγκίπισσα Σάρλοτ
Ένα μικρό χειροποίητο δώρο που φαίνεται πως έχει αποκτήσει μόνιμη θέση στη συλλογή των κοσμημάτων της.
Ένα μικρό χειροποίητο δώρο που φαίνεται πως έχει αποκτήσει μόνιμη θέση στη συλλογή των κοσμημάτων της.
ΗΚate Middleton γνωρίζει καλά ότι η πραγματική κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Το απέδειξε για άλλη μία φορά, αυτή τη φορά στον ετήσιο φιλανθρωπικό αγώνα πόλο που διοργανώνει ο πρίγκιπας William στο Guards Polo Club, όπου εμφανίστηκε με ένα look που συνδύαζε διαχρονικό στυλ και μια άκρως προσωπική πινελιά.
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