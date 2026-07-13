Ετοιμαζόταν να γεννήσει αλλά οι φίλες της ετοίμασαν κάτι καλύτερο από baby shower
MARIE CLAIRE

Ετοιμαζόταν να γεννήσει αλλά οι φίλες της ετοίμασαν κάτι καλύτερο από baby shower

Εξίσου συγκινητικό, αλλά πολύ πιο πρακτικό

Ετοιμαζόταν να γεννήσει αλλά οι φίλες της ετοίμασαν κάτι καλύτερο από baby shower
Τα τελευταία χρόνια το baby shower, το πάρτι που γίνεται προς το τέλος της εγκυμοσύνης μιας γυναίκας για τον εορτασμό της επικείμενης γέννησης του μωρού, έχει γνωρίσει μεγάλη διάδοση και στην Ελλάδα. Διοργανώνεται από τα κοντινά πρόσωπα της μέλλουσας μητέρας, με θεματική διακόσμηση, σνακ, παιχνίδια για την παρέα και βρεφικά δώρα, και συχνά είναι καλεσμένες μόνο γυναίκες.

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