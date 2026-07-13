Balm, έλαιο ή νερό καθαρισμού; Πώς θα επιλέξουμε το ιδανικό προϊόν για την επιδερμίδα μας

Κάθε προϊόν έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μπορεί να ταιριάξει σε διαφορετικές ανάγκες της επιδερμίδας.



Αν υπάρχει ένα βήμα στην περιποίηση που δεν πρέπει να παραλείπουμε ποτέ, αυτό είναι ο βραδινός καθαρισμός του προσώπου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, στην επιδερμίδα μας συσσωρεύονται μακιγιάζ, αντηλιακό, λιπαρότητα, ρύποι και σκόνη. Αν δεν τα απομακρύνουμε πριν κοιμηθούμε, η επιδερμίδα δεν μπορεί να ανανεωθεί όσο αποτελεσματικά θα έπρεπε.







Σήμερα υπάρχουν πολλές επιλογές για να καθαρίσουμε σωστά το πρόσωπό μας. Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς είναι το cleansing balm, το cleansing oil και το micellar water. Όλα καθαρίζουν αποτελεσματικά, όμως το καθένα έχει διαφορετική υφή και προσφέρει διαφορετική εμπειρία. Ποιο είναι λοιπόν το κατάλληλο για εμάς;

13.07.2026, 13:30