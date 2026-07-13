Μια κατασκήνωση για γυναίκες με καρκίνο του μαστού

Στις ΗΠΑ, όπου πάνω από 350.000 γυναίκες διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο με καρκίνο του μαστού, με αύξηση των κρουσμάτων σε νεαρές ηλικίες, έχει αρχίσει να γνωρίζει διάδοση ένα ιδιαίτερο είδος κατασκήνωσης: για επιζήσασες από τον καρκίνο του μαστού, για όσες έχουν την ασθένεια σε προχωρημένο στάδιο αλλά και για εκείνες που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο νόσησης.