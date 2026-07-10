Θερμός ή ψυχρός υποτόνος επιδερμίδας; Με αυτό το τρικ θα βρείτε τον δικό σας πανεύκολα
Θερμός ή ψυχρός υποτόνος επιδερμίδας; Με αυτό το τρικ θα βρείτε τον δικό σας πανεύκολα
Θα σας βοηθήσει να επιλέγετε πάντα τη σωστή απόχρωση foundation και concealer.
Όσο κι αν θα θέλαμε να μπορούμε όλοι να φορέσουμε όποιο χρώμα μας αρέσει στο μακιγιάζ, σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει πόσο διαφορετικό μπορεί να δείχνει σε κάθε άνθρωπο. Το χρώμα των ματιών και των μαλλιών, αλλά και ο τόνος της επιδερμίδας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο τι ταιριάζει στον κάθε ένα.
Και ενώ οι αποχρώσεις των μαλλιών και των ματιών είναι πανεύκολο να αναγνωριστούν, δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο με την επιδερμίδα, καθώς έχει δύο τόνους: τον επιφανειακό και εκείνον που βρίσκεται κάτω από το δέρμα, γνωστός ως υποτόνος. Επιπλέον, η απόχρωση του δέρματος μπορεί να αλλάζει με το μαύρισμα, αλλά ο υποτόνος είναι σταθερός χειμώνα καλοκαίρι και δεν αλλάζει ποτέ.
Και οι δύο είναι εξίσου σημαντικοί στην επιλογή ενός foundation ή concealer, γιατί ενώ η απόχρωση του προϊόντος μπορεί να ταιριάζει με την επιδερμίδα, αν έχει διαφορετικό υποτόνο, το αποτέλεσμα δεν θα είναι αρμονικό.
Και ενώ οι αποχρώσεις των μαλλιών και των ματιών είναι πανεύκολο να αναγνωριστούν, δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο με την επιδερμίδα, καθώς έχει δύο τόνους: τον επιφανειακό και εκείνον που βρίσκεται κάτω από το δέρμα, γνωστός ως υποτόνος. Επιπλέον, η απόχρωση του δέρματος μπορεί να αλλάζει με το μαύρισμα, αλλά ο υποτόνος είναι σταθερός χειμώνα καλοκαίρι και δεν αλλάζει ποτέ.
Και οι δύο είναι εξίσου σημαντικοί στην επιλογή ενός foundation ή concealer, γιατί ενώ η απόχρωση του προϊόντος μπορεί να ταιριάζει με την επιδερμίδα, αν έχει διαφορετικό υποτόνο, το αποτέλεσμα δεν θα είναι αρμονικό.
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