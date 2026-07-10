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Ο εξάχρονος γιος της Κλόι Σεβινί έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί
MARIE CLAIRE

Ο εξάχρονος γιος της Κλόι Σεβινί έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί

«Νομίζω ότι τραβάει ήδη τα βλέμματα χάρη στο στυλ του», είπε χαμογελώντας η ηθοποιός.

Ο εξάχρονος γιος της Κλόι Σεβινί έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί
ΗChloë Sevigny έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της σειράς Five Star Weekend στο Λος Άντζελες, όχι μόνο με την εμφάνισή της αλλά και με τον γλυκό συνοδό της: τον εξάχρονο γιο της, Vanja. Ο μικρός, που γεννήθηκε το 2020 φαίνεται πως έχει ήδη κληρονομήσει την αγάπη της μητέρας του για τη μόδα.

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