Ο εξάχρονος γιος της Κλόι Σεβινί έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί
Ο εξάχρονος γιος της Κλόι Σεβινί έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί
«Νομίζω ότι τραβάει ήδη τα βλέμματα χάρη στο στυλ του», είπε χαμογελώντας η ηθοποιός.
«Νομίζω ότι τραβάει ήδη τα βλέμματα χάρη στο στυλ του», είπε χαμογελώντας η ηθοποιός.
ΗChloë Sevigny έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της σειράς Five Star Weekend στο Λος Άντζελες, όχι μόνο με την εμφάνισή της αλλά και με τον γλυκό συνοδό της: τον εξάχρονο γιο της, Vanja. Ο μικρός, που γεννήθηκε το 2020 φαίνεται πως έχει ήδη κληρονομήσει την αγάπη της μητέρας του για τη μόδα.
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