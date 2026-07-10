Ο εξάχρονος γιος της Κλόι Σεβινί έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί

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έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της σειράς Five Star Weekend στο Λος Άντζελες, όχι μόνο με την εμφάνισή της αλλά και με τον γλυκό συνοδό της: τον εξάχρονο γιο της, Vanja. Ο μικρός, που γεννήθηκε το 2020 φαίνεται πως έχει ήδη κληρονομήσει την αγάπη της μητέρας του για τη μόδα.

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