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Η δύσκολη πλευρά του καλοκαιριού: Ζαλιζόμαστε, κουραζόμαστε, εκνευριζόμαστε, έχουμε τάσεις λιποθυμίας
MARIE CLAIRE

Η δύσκολη πλευρά του καλοκαιριού: Ζαλιζόμαστε, κουραζόμαστε, εκνευριζόμαστε, έχουμε τάσεις λιποθυμίας

Γιατί οι γυναίκες υποφέρουμε περισσότερο από τη ζέστη;

Η δύσκολη πλευρά του καλοκαιριού: Ζαλιζόμαστε, κουραζόμαστε, εκνευριζόμαστε, έχουμε τάσεις λιποθυμίας
Καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία, αυξάνονται οι συζητήσεις μεταξύ γυναικών, για το πόσο ανυπόφορη είναι η ζέστη. Γιατί όμως φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο το γυναικείο φύλο; Επιβαρύνει σε μεγαλύτερο βαθμό το καρδιαγγειακό σύστημά μας από ό,τι των αντρών, απαντά η Dr Nighat Arif σε ένα σχετικό αφιέρωμα του BBC. Σε σημείο ώστε όσες βρίσκονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου να κινδυνεύουν περισσότερο από θανάτους που συνδέονται με καύσωνες.

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