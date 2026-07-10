Η δύσκολη πλευρά του καλοκαιριού: Ζαλιζόμαστε, κουραζόμαστε, εκνευριζόμαστε, έχουμε τάσεις λιποθυμίας

Καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία, αυξάνονται οι συζητήσεις μεταξύ γυναικών, για το πόσο ανυπόφορη είναι η ζέστη. Γιατί όμως φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο το γυναικείο φύλο; Επιβαρύνει σε μεγαλύτερο βαθμό το καρδιαγγειακό σύστημά μας από ό,τι των αντρών, απαντά η Dr Nighat Arif σε ένα σχετικό αφιέρωμα του BBC. Σε σημείο ώστε όσες βρίσκονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου να κινδυνεύουν περισσότερο από θανάτους που συνδέονται με καύσωνες.