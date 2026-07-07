Το τρικ για την καταπολέμηση της κακοσμίας στις μασχάλες που έχει γίνει viral στο TikTok

Το γλυκολικό οξύ έχει γίνει η νέα beauty μας εμμονή και δεν χρησιμοποιείται μόνο για απολέπιση.

Το γλυκολικό οξύ έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αγαπημένα συστατικά στην περιποίηση της επιδερμίδας. Το χρησιμοποιούμε για πιο λεία υφή, περισσότερη λάμψη και πιο ομοιόμορφο τόνο, όμως το τελευταίο διάστημα έχει αποκτήσει ακόμη μία χρήση που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok. Πολλές γυναίκες το εφαρμόζουν στις μασχάλες, είτε για να καταπολεμήσουν την κακοσμία είτε για να μειώσουν την υπερμελάγχρωση. Τι ισχύει όμως στην πραγματικότητα;







Το γλυκολικό οξύ ανήκει στα άλφα υδροξυοξέα και δρα απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια της επιδερμίδας. Έτσι βοηθά το δέρμα να δείχνει πιο λείο, πιο φωτεινό και με πιο ομοιόμορφη όψη. Παράλληλα συμβάλλει στη βελτίωση της υφής της επιδερμίδας και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος.

07.07.2026, 18:13