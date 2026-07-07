Το φόρεμα της Zendaya ταξίδεψε με ιδιωτικό τζετ από το Παρίσι στο Λονδίνο λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της Οδύσσειας

Το εντυπωσιακό haute couture φόρεμα της Zendaya έκανε το δικό του ταξίδι μέχρι να φτάσει στο κόκκινο χαλί της λονδρέζικης πρεμιέρας της ταινίας «The Odyssey», το βράδυ της Δευτέρας, 6 Ιουλίου. Ο επί χρόνια στιλίστας της ηθοποιού, Law Roach, αποκάλυψε ότι πέταξε στο Παρίσι αποκλειστικά για να παραλάβει τη δημιουργία του οίκου Schiaparelli αμέσως μετά την πασαρέλα και να τη μεταφέρει εγκαίρως στο Λονδίνο.Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram ο Γάλλος δημιουργός περιεχομένου Elias Medini, γνωστός ως Lyas, σχολιάζει: «Διάλεξες αυτό το look για την αποψινή πρεμιέρα». Η κάμερα στρέφεται προς το φόρεμα, το οποίο μόλις έχει παρουσιαστεί στην πασαρέλα. «Ναι, πέταξα χθες το βράδυ για να παρακολουθήσω το show. Έχω ένα ιδιωτικό τζετ που με περιμένει», απαντά γελώντας ο Law Roach.Όταν ο Lyas τον ρωτά αν το ιδιωτικό αεροσκάφος περιμένει για το φόρεμα, ο στιλίστας εξηγεί: «Ναι, για να βγάλουμε το φόρεμα από το μοντέλο και να το μεταφέρουμε στο Λονδίνο, ώστε να το φορέσει ένα πολύ ξεχωριστό κορίτσι», είπε αναφερόμενος στη Zendaya.