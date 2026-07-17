«Εύχομαι ο ενήλικος γιος μου να περνούσε περισσότερο χρόνο μαζί μας» – Τι συμβαίνει όταν το σπίτι μένει χωρίς παιδιά

Ησχέση γονιών και ενήλικων παιδιών αποτελεί συχνά ένα σύνθετο κεφάλαιο στη ζωή της οικογένειας. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, αποκτούν ανεξαρτησία, σχέσεις, επαγγελματικές υποχρεώσεις, συχνά ζουν μια ζωή με διαφορετικούς ρυθμούς από εκείνους των γονιών τους.Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτή η μετάβαση μπορεί να δημιουργήσει συναισθηματικές εντάσεις, ειδικά όταν οι γονείς δυσκολεύονται να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους και να ισορροπήσουν ανάμεσα στην αγάπη και την αυτονομία των παιδιών τους.Η ιστορία της γυναίκας που θεωρεί ότι ο γιος της απομακρύνεταιΈνα ζευγάρι έχει έναν ενήλικο γιο, λίγο πριν από τα 30. Οι γονείς διατηρούν τακτική επαφή μαζί του, επικοινωνώντας εβδομαδιαία και συναντώντας τον περίπου μία φορά τον μήνα, καθώς εκείνος έχει απαιτητική εργασία και πρόσφατα ξεκίνησε μια νέα σχέση που τον κάνει ιδιαίτερα ευτυχισμένο.Η μητέρα περιγράφει στον Guardian ότι ποτέ δεν επιθυμούσε ιδιαίτερα να αποκτήσει παιδιά, κάτι που αποδίδει σε μια δύσκολη παιδική ηλικία. Έπειτα από σκέψη, αποφάσισε τελικά να γίνει μητέρα και, όπως αναφέρει, αφιερώθηκε πλήρως στον ρόλο αυτό. Και οι δύο γονείς δηλώνουν ότι αγαπούν βαθιά τον γιο τους.Καθώς μεγάλωνε, εκείνος άρχισε να απομακρύνεται, ειδικά μετά την είσοδό του στο πανεπιστήμιο. Η συμπεριφορά του, όπως λέει η μητέρα, εναλλάσσεται κάποιες φορές από θερμή σε πιο απόμακρη. Σε μια συζήτηση με τον πατέρα του, όταν έγινε αναφορά στο ενδεχόμενο να μείνει μόνος του στο μέλλον, ο γιος απάντησε ότι δεν θα ζούσε με τη μητέρα του, κάτι που οι γονείς δεν είχαν ποτέ ζητήσει. Σε άλλη περίπτωση ανέφερε ότι ίσως ζήσει στο εξωτερικό και δεν θα πρέπει να τον περιμένουν πάντα κοντά τους, κάτι που τη στεναχώρησε, παρότι η ίδια αναγνωρίζει ότι δεν του ασκούν πίεση.