Η νέα συλλογή Jacquemus είναι ένας ύμνος στο μεσογειακό καλοκαίρι
Η νέα συλλογή Jacquemus είναι ένας ύμνος στο μεσογειακό καλοκαίρι
Αυτή τη φορά ο σχεδιαστής στράφηκε στην Κορσική, αντλώντας έμπνευση από τις παιδικές διακοπές που περνούσε εκεί με τη μητέρα του.
Αυτή τη φορά ο σχεδιαστής στράφηκε στην Κορσική, αντλώντας έμπνευση από τις παιδικές διακοπές που περνούσε εκεί με τη μητέρα του.
Για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, ο Simon Porte Jacquemus στράφηκε στην Κορσική, αντλώντας έμπνευση από τις παιδικές διακοπές που περνούσε εκεί με τη μητέρα του. Το αποτέλεσμα είναι η συλλογή «Le Bonheur» («Η Ευτυχία»), ένας τρυφερός φόρος τιμής στη Μεσόγειο, στις αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας και στη διαχρονική γοητεία του καλοκαιρινού ντυσίματος.
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