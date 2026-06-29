Η νέα συλλογή Jacquemus είναι ένας ύμνος στο μεσογειακό καλοκαίρι
MARIE CLAIRE

Η νέα συλλογή Jacquemus είναι ένας ύμνος στο μεσογειακό καλοκαίρι

Αυτή τη φορά ο σχεδιαστής στράφηκε στην Κορσική, αντλώντας έμπνευση από τις παιδικές διακοπές που περνούσε εκεί με τη μητέρα του.

Η νέα συλλογή Jacquemus είναι ένας ύμνος στο μεσογειακό καλοκαίρι
Για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, ο Simon Porte Jacquemus στράφηκε στην Κορσική, αντλώντας έμπνευση από τις παιδικές διακοπές που περνούσε εκεί με τη μητέρα του. Το αποτέλεσμα είναι η συλλογή «Le Bonheur» («Η Ευτυχία»), ένας τρυφερός φόρος τιμής στη Μεσόγειο, στις αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας και στη διαχρονική γοητεία του καλοκαιρινού ντυσίματος.

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