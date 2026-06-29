Βενεζουέλα: Μητέρα έχασε τη ζωή της σώζοντας την κόρη της από τους φονικούς σεισμούς
MARIE CLAIRE

Βενεζουέλα: Μητέρα έχασε τη ζωή της σώζοντας την κόρη της από τους φονικούς σεισμούς

Συγκινεί το μήνυμα του συζύγου της, ποδοσφαιριστή Héctor Bello.

Βενεζουέλα: Μητέρα έχασε τη ζωή της σώζοντας την κόρη της από τους φονικούς σεισμούς
Οι ιστορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, προκαλούν ανατριχίλα και συγκίνηση. Μια εξ αυτών και εκείνη που θέλει μητέρα να προστατεύι την κόρη της μέσα στα συντρίμμια, καθώς έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να σώσει το παιδί της.

 
 
Την είδηση γνωστοποίησε ο σύζυγός της, ποδοσφαιριστής Héctor Bello, μέσα από αναρτήσεις του στο Instagram. Όπως ανέφερε, η σύζυγός του, Andrea, θυσιάστηκε για να προστατεύσει την κόρη τους όταν κατέρρευσε το κτίριο στο οποίο βρισκόταν η οικογένεια.

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