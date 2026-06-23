Timothée Chalamet και Selena Gomez: Θα συνεργαστούν σε νεά ταινία για εξωγήινους

ΟTimothée Chalamet και η Selena Gomez συνεργάζονται στην ταινία «Not Alone», μια νέα ταινία κινουμένων σχεδίων με θέμα τους εξωγήινους από την Illumination, το στούντιο που βρίσκεται πίσω από τεράστιες σειρές ταινιών όπως το «Despicable Me» και το «Super Mario Bros».Στο ντεμπούτο του στον κόσμο των κινουμένων σχεδίων, ο Timothée Chalamet θα δανείσει τη φωνή του στον Joe, έναν «εσωστρεφή μηχανικό πυραύλων που ζει μια ήσυχη ζωή μόνος του», σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε στο Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Annecy.Η Selena Gomez θα υποδυθεί τη Fran, μια «λαμπρή αστροβοτανολόγο που αναπτύσσει τον πρώτο πύραυλο στον κόσμο που τροφοδοτείται με φυτικά καύσιμα».«Όταν ο Joe και η Fran βρίσκονται μαζί για να προετοιμάσουν την πρώτη εκτόξευση αυτού του επαναστατικού πυραύλου, ξυπνούν αμέσως συναισθήματα, αλλά κανένας από τους δύο δεν είναι ιδιαίτερα έμπειρος στον έρωτα», αναφέρει η σύνοψη της ταινίας. «Η ζωή γίνεται πιο περίπλοκη όταν τρεις εξωγήινοι, μικροσκοπικοί, ατίθασοι και αξιολάτρευτοι, βρίσκουν καταφύγιο στο σπίτι του Joe. Ο Dunk, ο Welly και ο Shirm βρίσκονται σε διαπλανητική φυγή από έναν υψηλά ιστάμενο, αλλά ανίκανο αξιωματικό της τάξης, τον Jandro. Οι εξωγήινοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο πύραυλος της Fran θα μπορούσε να τους προσφέρει το μέσο για να επιστρέψουν ασφαλείς στην πατρίδα τους».