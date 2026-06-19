Naomi Campbell: Κρίθηκε ακατάλληλη να διοικεί φιλανθρωπικό οργανισμό

ΗNaomi Campbell βρίσκεται στο επίκεντρο μιας δικαστικής διαμάχης, καθώς η Charity Commission του Ηνωμένου Βασιλείου, η αρμόδια αρχή για φιλανθρωπικών οργανώσεων, υποστηρίζει ότι το supermodel απέτυχε να ασκήσει τα καθήκοντά της ως διαχειρίστρια του Fashion for Relief, του φιλανθρωπικού οργανισμού που ίδρυσε το 2015, με αποτέλεσμα να προκύψουν σοβαρά ζητήματα κακοδιαχείρισης και οικονομικών ατασθαλιών. Από την πλευρά της, η Campbell επιμένει ότι υπήρξε θύμα εξαπάτησης από στενή συνεργάτιδά της και αρνείται ότι αποκόμισε οποιοδήποτε προσωπικό όφελος.«Η Naomi Campbell απέδειξε ότι είναι ακατάλληλη να διοικεί φιλανθρωπικό οργανισμό, καθώς «αποποιήθηκε πλήρως» των ευθυνών της ως διαχειρίστρια του πλέον ανενεργού οργανισμού Fashion for Relief», υποστήριξε η αρμόδια εποπτική αρχή φιλανθρωπικών οργανώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.Η Charity Commission δήλωσε ενώπιον δικαστηρίου ότι το μοντέλο, το οποίο επιχειρεί να ανατρέψει την πενταετή απαγόρευση συμμετοχής στη διοίκηση φιλανθρωπικών οργανισμών, φέρει «ιδιαίτερα σοβαρή ευθύνη» για την κακοδιαχείριση και την κακή χρήση κεφαλαίων του Fashion for Relief, του οργανισμού που ίδρυσε το 2015.Σύμφωνα με την επιτροπή, η Naomi Campbell επέδειξε «έλλειψη της απαιτούμενης επάρκειας» που αναμένεται από έναν διαχειριστή φιλανθρωπικού οργανισμού, όταν ανέθεσε την εποπτεία του Fashion for Relief σε άλλη διαχειρίστρια και δεν παρενέβη ουσιαστικά ακόμη και όταν έγινε σαφές ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα.