Η Κέιτ Μίντλετον με φόρεμα που έχει βάλει ξανά δύο φορές - Εικόνες

ΗKate Middleton εμφανίστηκε στο Royal Ascot για πρώτη φορά μετά το 2023, επιλέγοντας μια από τις πιο φωτεινές αποχρώσεις του καλοκαιριού. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε ένα εντυπωσιακό λεμονί φόρεμα του οίκου Roksanda, διακοσμημένο με φιόγκο.Το σύνολό της ολοκλήρωσε με καπέλο της Jane Taylor London, nude γόβες Gianvito Rossi, το τριπλό μαργαριταρένιο βραχιόλι της πριγκίπισσας Diana από τον Nigel Milne και διαμαντένια chandelier σκουλαρίκια που ανήκαν στη βασίλισσα Ελισάβετ Β’.