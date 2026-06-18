Η Κέιτ Μίντλετον με φόρεμα που έχει βάλει ξανά δύο φορές - Εικόνες
MARIE CLAIRE

Η Κέιτ Μίντλετον με φόρεμα που έχει βάλει ξανά δύο φορές - Εικόνες

Στην επιστροφή της στο Royal Ascot.

Η Κέιτ Μίντλετον με φόρεμα που έχει βάλει ξανά δύο φορές - Εικόνες
ΗKate Middleton εμφανίστηκε στο Royal Ascot για πρώτη φορά μετά το 2023, επιλέγοντας μια από τις πιο φωτεινές αποχρώσεις του καλοκαιριού. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε ένα εντυπωσιακό λεμονί φόρεμα του οίκου Roksanda, διακοσμημένο με φιόγκο.

 
Το σύνολό της ολοκλήρωσε με καπέλο της Jane Taylor London, nude γόβες Gianvito Rossi, το τριπλό μαργαριταρένιο βραχιόλι της πριγκίπισσας Diana από τον Nigel Milne και διαμαντένια chandelier σκουλαρίκια που ανήκαν στη βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης