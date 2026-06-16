Η απλή εμφάνιση της Sarah Pidgeon που θύμισε την Carolyn Bessette-Kennedy και οι φήμες για το νέο της έρωτα

Ηνέα αγαπημένη του Hollywood, Sarah Pidgeon, φαίνεται πως γνωρίζει πολύ καλά τη δύναμη του διακριτικού στιλ. Σε πρόσφατη έξοδό της στη Νέα Υόρκη με τον Joe Alwyn, η ηθοποιός επέλεξε ένα χαμηλών τόνων σύνολο που αποδεικνύει ότι η απλότητα μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακή με τις πιο statement εμφανίσεις.Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, η Pidgeon εμφανίστηκε με λευκό tank top, χαμηλοκάβαλο τζιν σε ίσια γραμμή και μαύρες suede μπαλαρίνες, δημιουργώντας ένα ανεπιτήδευτο look με έντονες αναφορές στη minimal αισθητική. Το outfit ολοκληρώθηκε με μία μαύρη τσάντα ώμου με grunge διάθεση, αποδεικνύοντας ότι τα basics παραμένουν τα πιο ισχυρά κομμάτια μιας σύγχρονης γκαρνταρόμπας.Το συγκεκριμένο σύνολο ξεχωρίζει ακριβώς επειδή μοιάζει αβίαστο: ένα λευκό τοπ, το σωστό τζιν και διαχρονικά flats είναι αρκετά για να δημιουργήσουν ένα chic αποτέλεσμα που λειτουργεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είναι τυχαίο ότι το «off-duty» στιλ των σταρ συνεχίζει να εμπνέει περισσότερο από τις επίσημες εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί.