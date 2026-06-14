«Γιατί η μαμά καλύπτει το στήθος της με το μαγιό ενώ ο μπαμπάς και τα αγοράκια όχι;»: Τι απαντάμε σύμφωνα με μια παιδαγωγό
MARIE CLAIRE

«Γιατί η μαμά καλύπτει το στήθος της με το μαγιό ενώ ο μπαμπάς και τα αγοράκια όχι;»: Τι απαντάμε σύμφωνα με μια παιδαγωγό

Η νηπιαγωγός Ελίνα Μαυροπούλου μάς δίνει μια ιδέα αν δεν ξέρουμε τι να πούμε στα παιδιά μας.

«Γιατί η μαμά καλύπτει το στήθος της με το μαγιό ενώ ο μπαμπάς και τα αγοράκια όχι;»: Τι απαντάμε σύμφωνα με μια παιδαγωγό
Αυτή την εποχή, στην παραλία με τα παιδιά, μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι με ερωτήσεις και απορίες για το ανθρώπινο σώμα που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς να απαντήσουμε ώστε αφενός να μη τους μεταφέρουμε στερεότυπα και προκαταλήψεις, αφετέρου να ξεκαθαρίσουμε τα όρια που πρέπει να τηρούν στις σχέσεις τους με τους άλλους, παιδιά και, κυρίως, ενήλικες.

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