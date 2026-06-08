«Θα το λάτρευα αν μερικοί από εσάς καταφέρνατε να έρθετε»: Η Duffy επιστρέφει στη σκηνή 15 χρόνια μετά

HDuffy επιστρέφει στη σκηνή για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια. Η τραγουδίστρια από την Ουαλία ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι θα κάνει «μία κρυφή και προσωπική συναυλία» στο Λονδίνο στις 5 Ιουλίου, παρουσιάζοντας μέρος από τη νέα της μουσική, αφού επιστρέφει για να συνδεθεί με το κοινό έπειτα από πολλά χρόνια αποχής και απομάκρυνσης από τη βιομηχανία.«Θα κάνω αυτό το μυστικό πάρτι στο Λονδίνο στις 5 Ιουλίου, τον επόμενο μήνα και θα το εκτιμούσα πολύ αν μερικοί από εσάς καταφέρνατε να δώσετε το παρών», έγραψε σε ένα story της. «Ο χώρος έχει μικρή διαθεσιμότητα θέσεων, οπότε λίγοι θα επιλεχθούν για να παρευρεθούν, αλλά ανυπομονώ γι’ αυτό. Θα πω και μερικά νέα τραγούδια».Η επιλογή των καλεσμένων θα γίνει με ψηφοφορία, με τους θαυμαστές της να μπορούν να κάνουν αίτηση μέσω των social media.Η παρουσία της αυτή αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές στη μέχρι τώρα παρουσία της στη μουσική βιομηχανία. Τον περασμένο μήνα μοιράστηκε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία από ένα studio ηχογράφησης. Στη λεζάντα έγραφε: «Αν μπορούσα να βρω τις σωστές λέξεις για να σας πω πόσο μου λείψατε. Εργάζομαι στο να επιστρέψω πίσω σε εσάς».