Δρ. Θεόδωρος Παπακώστας ή Archaeοstoryteller: «Οι γυναίκες δεν κρύβονται – είναι η μισή ανθρωπότητα»

Δεν χρειάζεται συστάσεις, αλλά ας κάνουμε μερικές. Ο «αρχαιολόγος της καρδιάς μας», Δρ. Θεόδωρος Παπακώστας, ξεκίνησε να χαράζει πριν από χρόνια ένα μονοπάτι ανακάλυψης της αρχαιότητας, αλλά και της ιστορίας γενικότερα, άπλωσε το χέρι του στον ακροατή και τον αναγνώστη που ήθελαν να πραγματοποιήσουν μαζί του αυτό το ταξίδι και από τότε τριγυρνά σε ιστορικές και προϊστορικές διαδρομές μαζί με την πολυπληθή, φιλοπερίεργη παρέα του, που τον ακολουθεί σε κάθε του project, ψηφιακό ή αναλογικό.Ο Θεόδωρος Παπακώστας σπούδασε αρχαιολογία, διαθέτει μεταπτυχιακό στην προϊστορική και διδακτορική διατριβή στην κλασική αρχαιολογία. Πέρα και πάνω από όλα, όμως, διαθέτει τη μοναδική ικανότητα να μετατρέπει τη «στεγνή σαν πέτρα» πληροφορία, τον «ζουμερό» μύθο ή την εμπεριστατωμένη εικασία σε μια συναρπαστική αφήγηση, είτε αυτή είναι προφορική, είτε γραπτή. Τα βιβλία του, μεταφρασμένα σε πάνω από 17 γλώσσες, γίνονται ανάρπαστα από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας τους, ενώ διαβάζονται και ξαναδιαβάζονται με την ίδια ευχαρίστηση, καθώς ο αναγνώστης λαχταράει να επισκεφτεί πολλές φορές ιστορίες από το παρελθόν που ρίχνουν φως σε γοητευτικές εποχές και δίνουν μια νέα οπτική γωνία από την οποία παρατηρούμε το σήμερα.Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του με τίτλο «Πόση Μεγάλη Ελλάδα θέλετε; – Ναι!», από τις Εκδόσεις Key Books στις 11 Ιουνίου, συζητήσαμε για το αντικείμενό του, την Magna Grecia, τη συναρπαστική ιστορία της, τη μεγαλύτερη παρεξήγηση που πιστεύουμε μέχρι σήμερα για την αρχαιολογία και τη θέση της γυναίκας σε αυτή και τον μύθο.