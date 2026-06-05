Τι είναι το «έμφυλο χάσμα στη φροντίδα» για το οποίο μίλησε η Anna Strolenberg στο Ευρωκοινοβούλιο

Μια σύντομη παρέμβαση της Ολλανδής ευρωβουλευτή Anna Strolenberg στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε viral τις τελευταίες ώρες, ανοίγοντας τη συζήτηση γύρω από το λεγόμενο «gender care gap», το «χάσμα φροντίδας», δηλαδή την άνιση κατανομή των ευθυνών φροντίδας μέσα στην οικογένεια.«Πώς αποκαλείς κάποιον που ξυπνά στις 5 το πρωί και δουλεύει μέχρι τις 11 το βράδυ χωρίς διάλειμμα;». Με αυτή τη φράση ξεκίνησε την ομιλία της στις 4 Ιουνίου στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου αναφέρθηκε σε ένα στατιστικό στοιχείο σύμφωνα με το οποίο, τα τελευταία 20 χρόνια στην Ολλανδία, οι γυναίκες έχουν αυξήσει τον χρόνο που αφιερώνουν στην αμειβόμενη εργασία κατά 15 ώρες, ενώ οι άνδρες έχουν αυξήσει τον χρόνο που αφιερώνουν στη φροντίδα της οικογένειας μόλις κατά 24 λεπτά.Αργότερα η ίδια διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο στοιχείο δεν αφορά συνολικά γυναίκες και άνδρες, αλλά μητέρες και πατέρες με παιδιά που ζουν στο ίδιο σπίτι. Η αναφορά προέρχεται από το βιβλίο «Who Cares» των Ολλανδών γιατρών Bregje Feuth και Mirte Wibaut και χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για την κατανομή των ευθυνών φροντίδας στα νοικοκυριά.Οι γυναίκες εξακολουθούν να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος της απλήρωτης εργασίας που σχετίζεται με τη φροντίδα της οικογένειας και του νοικοκυριού. Σε αυτήν περιλαμβάνονται η φροντίδα των παιδιών, οι οικιακές εργασίες, η φροντίδα ηλικιωμένων ή ασθενών συγγενών, καθώς και άλλες δραστηριότητες που συχνά παραμένουν αόρατες στις επίσημες μετρήσεις εργασίας.