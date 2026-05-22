Η αναζήτηση ενός νυφικού στη ρημαγμένη Γάζα: «Όλα είναι φθαρμένα, δεν εκφράζουν την ευτυχία μας»

Η εκεχειρία στη Γάζα γιορτάστηκε, και συνεχίζει να γιορτάζεται, με μαζικές τελετές γάμων, οι οποίοι αποτελούν θεμέλιο της παλαιστινιακής παράδοσης. Η ζωή συνεχίζεται και τα ζευγάρια, παρά το συλλογικό τραύμα, τη φτώχεια και την εξαθλίωση που αντιμετωπίζουν, δεν σταματούν να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια. Δυσκολεύονται, ωστόσο, να εξασφαλίσουν ένα βασικό στοιχείο της τελετής: το νυφικό. Σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ του Reuters, η δυσκολία αυτή οφείλεται στο χαμηλό απόθεμα σε φορέματα, που έχει οδηγήσει στην εκτόξευση των τιμών σε επίπεδα απαγορευτικά για τους Παλαιστίνιους.