Ο πρωταγωνιστής της σειράς Emily In Paris στην Ελλάδα - Οι φωτογραφίες από τη Μύκονο

Εδώ και μέρες έχουμε εντοπίσει τις πρωταγωνίστριες της αγαπημένης σειράς Emily in Paris κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στη Μύκονο. Μάλιστα, έχουμε ήδη δει ένα ελληνικό brand να έχει παρουσία στη νέα σεζόν καθώς η κολλητή της Emily, Mindy απαθανατίστηκε να φοράει ένα κίτρινο νέον σετ Zeus+Dione.Εκτός από τις δύο φίλες (τις οποίες υποδύονται η Lily Collins και η Ashley Park), ο φακός εντόπισε και τον τηλεοπτικό σεφ Gabriel (τον ρόλο έχει αναλάβει ο Γάλλος ηθοποιός Lucas Bravo). Υπενθυμίζουμε πως στο κλείσιμο της προηγούμενης σεζόν, ο Gabriel είχε αποκαλύψει στην Emily πως πρόκειται να πάει να εργαστεί στην Ελλάδα, αφήνοντάς μας τότε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι πρωταγωνιστές να επισκεφθούν τη χώρα μας, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε.