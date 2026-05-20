Αντζελινα Τζολι - Μπραντ Πιτ: Η μεγαλύτερη κόρη τους αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο χωρίς να αναφερθεί στον πατέρα της - Βίντεο

Η μεγαλύτερη κόρη της Angelina Jolie και του Brad Pitt, η 21χρονη Zahara, αποφοίτησε με πτυχίο Ψυχολογίας από το Spelman College της Ατλάντα στις 17 Μαΐου. Η ηθοποιός ήταν παρούσα, μαζί με τους γιους της, τον Pax, 22 ετών, και τον Nox, 17 ετών.Φυσικά, η παρουσία της Angelina Jolie συζητήθηκε αρκετά, αλλά εκείνο που μονοπώλησε τη βραδιά – πέρα από την επιτυχία των αποφοίτων – ήταν η απουσία του Brad Pitt και το γεγονός ότι το όνομά του δεν αναφέρθηκε πουθενά. «Zahara Marley Jolie», φώναξε ο εκφωνητής καθώς η νεαρή απόφοιτος διέσχιζε τη σκηνή για να παραλάβει το πτυχίο της, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X.