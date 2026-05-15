Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο γιος του μαθαίνει μπάσκετ με τον καλύτερο δάσκαλο (βίντεο)
Βάζει πολλά καλάθια
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε μια ακόμα οικογενειακή εμπειρία του στα social media: Σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram, τον βλέπουμε να παίζει μπάσκετ με τον μεγαλύτερο γιο του, ο οποίος μάλιστα βάζει αρκετά καλάθια. Ο πατέρας του είναι δίπλα του να του δίνει οδηγίες. Σίγουρα ο μικρός έχει τον καλύτερο δάσκαλο. Στη λεζάντα ο MPV του NBA γράφει: «Μια ακόμα μέρα που γινόμαστε καλύτεροι και κοιτάμε τη δουλειά μας».
