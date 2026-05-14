Όταν η μόδα διαβάζει και συζητάει: Το Miu Miu Literary Club στο Salone del Mobile

Έχουμε σταματήσει να μετράμε τις συναντήσεις μόδας, celebrities και βιβλίων τα τελευταία χρόνια. Από τις προτάσεις της λέσχης βιβλίου της Dua Lipa εώς και τις καμπάνιες-ωδή σε κλασικά μυθιστορήματα, αυτό το ειδύλλιο δε φαίνεται να σταματά παρότι έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις όσων βρίσκουν την εκμετάλλευση ενός πολιτιστικού αγαθού ως «τάση» ανήθικη.Πριν λίγες εβδομάδες, στο Salone del Mobile του Μιλάνου, τη μεγάλη έκθεση και γιορτή της δημιουργικότητας και του design, ο οίκος Miu Miu επέλεξε να στραφεί στην διανοητική πλευρά του, φιλοξενώντας μια εκδήλωση με κέντρο την ανάγνωση.