Bridal Scents: Οι editors του Marie Claire θυμούνται τα αρώματα που φόρεσαν στον γάμο τους

Από το νυφικό και το μακιγιάζ μέχρι τα παπούτσια και τα κοσμήματα, υπάρχουν αμέτρητες λεπτομέρειες που κάνουν την ημέρα του γάμου να μοιάζει πραγματικά προσωπική. Αν όμως υπάρχει μία beauty επιλογή που μένει χαραγμένη στη μνήμη για χρόνια, αυτή είναι σίγουρα το άρωμα.Το άρωμα που θα φορέσουμε εκείνη την ημέρα δεν συμπληρώνει απλώς το bridal look μας, αλλά συνδέεται για πάντα με τις πιο ξεχωριστές στιγμές, τις αγκαλιές, τον πρώτο χορό και όλα όσα θέλουμε να θυμόμαστε κάθε φορά που το ψεκάζουμε ξανά.Και επειδή η επιλογή του σωστού αρώματος δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ζήτησα από τις editors του Marie Claire να μοιραστούν τα αρώματα που επέλεξαν να φορέσουν την ημέρα του γάμου τους.Από γλυκά φλοράλ, μέχρι πιο ζεστές και αισθησιακές συνθέσεις, οι επιλογές τους αποδεικνύουν πως το ιδανικό άρωμα είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε ο εαυτός μας στην πιο ιδιαίτερη εκδοχή του.