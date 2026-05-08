Καλούσε άντρες να βιάσουν την πρώην του: Μια απίστευτη υπόθεση stalking και παρενόχλησης
Καλούσε άντρες να βιάσουν την πρώην του: Μια απίστευτη υπόθεση stalking και παρενόχλησης
Άντρας στη Βρετανία έφτιαχνε ψεύτικα προφίλ σε dating apps και προσπαθούσε να της κάνει κακό.
Μετά τις υποθέσεις βιασμών και κακοποίησης που έρχονται σχεδόν καθημερινά στο φως, αλλά και τις «ακαδημίες βιασμού» που λειτουργούσαν διαδικτυακά, μία σοκαριστική υπόθεση stalking και διαδικτυακής κακοποίησης συγκλονίζει τη Βρετανία.
Ένας άνδρας κρίθηκε ένοχος επειδή δημιούργησε ψεύτικο προφίλ στο Tinder χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της πρώην συντρόφου του και παρότρυνε άνδρες να εισβάλουν στο σπίτι της και να τη βιάσουν.
Ο 36χρονος Asad Hussain, από το Μάντσεστερ, έστησε το ψεύτικο προφίλ λίγες εβδομάδες μετά τον χωρισμό τους, τον Ιούλιο του 2024. Μέσω αυτού, έστελνε μηνύματα σε άνδρες παρουσιάζοντας την πρώην σύντροφό του ως γυναίκα με «φαντασιώσεις βιασμού» και τους ενθάρρυνε να εμφανιστούν στο σπίτι της.
Σύμφωνα με την αστυνομία του Cheshire, τουλάχιστον 18 άνδρες πήγαν στο σπίτι της γυναίκας πιστεύοντας ότι επικοινωνούσαν μαζί της μέσω της εφαρμογής γνωριμιών.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ένας άνδρας κρίθηκε ένοχος επειδή δημιούργησε ψεύτικο προφίλ στο Tinder χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της πρώην συντρόφου του και παρότρυνε άνδρες να εισβάλουν στο σπίτι της και να τη βιάσουν.
Ο 36χρονος Asad Hussain, από το Μάντσεστερ, έστησε το ψεύτικο προφίλ λίγες εβδομάδες μετά τον χωρισμό τους, τον Ιούλιο του 2024. Μέσω αυτού, έστελνε μηνύματα σε άνδρες παρουσιάζοντας την πρώην σύντροφό του ως γυναίκα με «φαντασιώσεις βιασμού» και τους ενθάρρυνε να εμφανιστούν στο σπίτι της.
Σύμφωνα με την αστυνομία του Cheshire, τουλάχιστον 18 άνδρες πήγαν στο σπίτι της γυναίκας πιστεύοντας ότι επικοινωνούσαν μαζί της μέσω της εφαρμογής γνωριμιών.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα