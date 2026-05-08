Καλούσε άντρες να βιάσουν την πρώην του: Μια απίστευτη υπόθεση stalking και παρενόχλησης

Μετά τις υποθέσεις βιασμών και κακοποίησης που έρχονται σχεδόν καθημερινά στο φως, αλλά και τις «ακαδημίες βιασμού» που λειτουργούσαν διαδικτυακά, μία σοκαριστική υπόθεση stalking και διαδικτυακής κακοποίησης συγκλονίζει τη Βρετανία.Ένας άνδρας κρίθηκε ένοχος επειδή δημιούργησε ψεύτικο προφίλ στο Tinder χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της πρώην συντρόφου του και παρότρυνε άνδρες να εισβάλουν στο σπίτι της και να τη βιάσουν.Ο 36χρονος Asad Hussain, από το Μάντσεστερ, έστησε το ψεύτικο προφίλ λίγες εβδομάδες μετά τον χωρισμό τους, τον Ιούλιο του 2024. Μέσω αυτού, έστελνε μηνύματα σε άνδρες παρουσιάζοντας την πρώην σύντροφό του ως γυναίκα με «φαντασιώσεις βιασμού» και τους ενθάρρυνε να εμφανιστούν στο σπίτι της.Σύμφωνα με την αστυνομία του Cheshire, τουλάχιστον 18 άνδρες πήγαν στο σπίτι της γυναίκας πιστεύοντας ότι επικοινωνούσαν μαζί της μέσω της εφαρμογής γνωριμιών.