Ted Turner: Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του CNN
Σε ηλικία 87 ετών.
Έφυγε από τη ζωή ο Robert Edward “Ted” Turner III, ιδρυτής του δικτύου ενημέρωσης CNN, σε ηλικία 87 ετών. Tο 2018 αποκάλυψε ότι έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή. Στις αρχές του 2025 νοσηλεύτηκε με ήπια πνευμονία πριν αναρρώσει σε κέντρο αποκατάστασης. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστό το CNN μέσα από ένα κείμενο – αφιέρωμα στη ζωή και τη δράση του.
Ο Ted Turner δημιούργησε το CNN το 1980, εγκαινιάζοντας το πρώτο 24ωρο καλωδιακό δίκτυο ειδήσεων και αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος παρακολουθεί την ενημέρωση. Το δίκτυο απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση, ιδιαίτερα με την κάλυψη του Πολέμου του Κόλπου το 1990–1991, καθιερώνοντας τη συνεχή ροή ζωντανών ειδήσεων. Έγινε μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στα μέσα ενημέρωσης και την ψυχαγωγία στις ΗΠΑ, με τα δίκτυά του να εξειδικεύονται στις ειδήσεις, τον αθλητισμό, τις επαναλήψεις και τις παλιές ταινίες.
