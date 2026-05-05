Με το φετινό dress code «Fashion Is Art» στο Met Gala 2026, αρκετές καλεσμένες επέλεξαν να κινηθούν σε πιο διαχρονικές, σχεδόν αρχαιοπρεπείς γραμμές στο κόκκινο χαλί σαν μια επιστροφή στις ρίζες της αισθητικής. Από τις οκτώ ενότητες της έκθεσης «Costume Art», εκείνη που εστιάζει στο «κλασικό σώμα» με ευθείες αναφορές στην ελληνιστική τέχνη αναδείχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες πηγές έμπνευσης. Το ιδεώδες του σώματος όπως αποτυπώθηκε στην αρχαία ελληνική γλυπτική, διαπέρασε πολλές από τις εμφανίσεις της βραδιάς κι όπως ήταν αναμενόμενο, οι πτυχώσεις και τα υφάσματα που αγκάλιαζαν το σώμα θυμίζοντας αρχαίους χιτώνες κυριάρχησαν.



