Η Κάμερον Ντίαζ έγινε μητέρα για 3η φορά: Το ιδιαίτερο όνομα του που έδωσε στον γιο της και η αρχαιοελληνική του ρίζα

Μια απρόσμενη ανακοίνωση έκαναν η Cameron Diaz και ο Benji Madden, καθώς έγιναν ξανά γονείς για τρίτη φορά. Την είδηση μοιράστηκε ο ίδιος ο Benji Madden μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 4 Μαΐου, δημοσιεύοντας μια εικόνα με ναυτικό θέμα και την επιγραφή «Nautas Madden». Όπως αποκάλυψε, το ζευγάρι υποδέχτηκε έναν γιο με το ιδιαίτερο όνομα Nautas.«Η Cameron και εγώ είμαστε πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι και νιώθουμε απίστευτα ευλογημένοι που ανακοινώνουμε τη γέννηση του τρίτου μας παιδιού, του Nautas Madden. Καλώς ήρθες στον κόσμο, γιε μας!», έγραψε ο μουσικός των Good Charlotte στη λεζάντα της ανάρτησης.