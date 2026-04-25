Φινλανδία: Μια απλή αλλαγή στις παιδικές χαρές βελτίωσε την υγεία των παιδιών

Η επαφή με χώμα και φύση ενίσχυσε το ανοσοποιητικό σε λίγες εβδομάδες.



Τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε παιδικές χαρές με μαλακά, ασφαλή υλικά και καθαρές επιφάνειες. Και ναι, αυτό μας κάνει να νιώθουμε πιο ήσυχοι για τα παιδιά. Όμως μια νέα προσέγγιση από τη Φινλανδία έρχεται να αλλάξει όσα θεωρούσαμε δεδομένα για το παιχνίδι και την υγεία.





Στη Φινλανδία αποφάσισαν να κάνουν κάτι πολύ απλό αλλά ταυτόχρονα ριζικά διαφορετικό. Έφεραν ξανά τη φύση μέσα στους χώρους όπου παίζουν τα παιδιά. Αντί για πλαστικά και καουτσούκ δάπεδα, επέλεξαν χώμα, φυτά, βρύα και φυσικά υλικά. Με λίγα λόγια, άφησαν τα παιδιά να λερωθούν χωρίς ενοχές.

25.04.2026, 12:45