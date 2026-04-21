Η Μαντόνα δίνει αμοιβή σε όποιον βρει τα ρούχα που έχασε στο Coachella

ΗMadonna κάνει δημόσια έκκληση και προσφέρει αμοιβή, σε όποιο βρει τα προσωπικά vintage κομμάτια από την αρχείο της, λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή της στο Coachella.Η pop σταρ έκανε μια εντυπωσιακή guest εμφάνιση στη σκηνή του φεστιβάλ, μαζί με την Sabrina Carpenter, φορώντας ένα χαρακτηριστικό λουκ σε αποχρώσεις του λιλά. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε μέσω Instagram, μέρος των ιστορικών της κοστουμιών χάθηκε μετά το event.«Ακόμη πετάω από τη χαρά μου από τη βραδιά στο Coachella… μέχρι που ανακάλυψα ότι κάποια vintage κομμάτια από το προσωπικό μου αρχείο εξαφανίστηκαν», έγραψε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ρούχα που έχουν ιδιαίτερη συναισθηματική και καλλιτεχνική αξία.