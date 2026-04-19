Ποια ήταν η Τζόαν Μπέρστιν που πέθανε σε ηλικία 100 ετών και αποχαιρετά όλος ο κόσμος της μόδας

ΗJoan Burstein, η εμβληματική μορφή πίσω από τη boutique του Λονδίνου, Browns, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών, αφήνοντας πίσω της μια κληρονομιά που καθόρισε τη σύγχρονη μόδα.Γνωστή και ως «Mrs. B», υπήρξε μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του λιανικού εμπορίου, με καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη σχεδιαστών όπως οι Alexander McQueen, John Galliano, Hussein Chalayan, Gareth Pugh και Christopher Kane, πολύ πριν γίνουν διεθνώς γνωστοί.Η Joan Burstein ίδρυσε το Browns το 1970 μαζί με τον σύζυγό της, Sidney Burstein, ξεκινώντας από ένα μικρό κατάστημα στην South Molton Street, το οποίο σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν πολυχώρο-ορόσημο για τη μόδα στο Λονδίνο. Το 2015, η επιχείρηση εξαγοράστηκε από την Farfetch, ενώ το 2017 άνοιξε νέο κατάστημα στο Shoreditch.Ήταν γνωστή για την τόλμη της ως επιχειρηματία. Εμπιστευόταν το ένστικτό της, επενδύοντας σε avant-garde δημιουργούς και φέρνοντας στη βρετανική αγορά ονόματα όπως Giorgio Armani, Donna Karan, Sonia Rykiel, Jil Sander, Calvin Klein και Ralph Lauren.