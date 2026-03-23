Το «φθηνότερο» ελληνικό νησί για ηλιόλουστες διακοπές

«Ζαφειρένιες παραλίες, γαλανά νερά και πολλές ταβέρνες. Οι λόγοι για να επισκεφθείτε τα ελληνικά νησιά είναι πολλοί. Αλλά αφήνοντας στην άκρη ονόματα όπως Σαντορίνη και Μύκονος, οι ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς πιο οικονομικούς και πιο ήσυχους», αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Metro.co.uk, λίγο πριν ξεκινήσει την αναφορά της σε ένα ελληνικό νησί, το οποίο οι Βρετανοί τουρίστες θεωρούν το πιο «οικονομικό».Μια πρόσφατη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, από το website, TravelSupermarket, που συγκεντρώνει τιμές για ταξίδια και εκδρομές συγκρίνοντας για να βρει τις καλύτερες, έδειξε ότι ένα ταξίδι μιας εβδομάδας στην Κεφαλονιά κοστίζει κατά μέσο όρο 596 λίρες (688€) ανά άτομο, με βάση τιμές για διαμονή μεταξύ Σεπτεμβρίου 2025 και Μαρτίου 2026. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η Κρήτη κοστίζει κατά μέσο όρο 768 λίρες (887), ενώ η Κέρκυρα 822 λίρες (949€).