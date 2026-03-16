Η Δούκισσα Νομικού στο Marie Claire: «Το μήνυμά μου στις γυναίκες; Να προσπαθούν να μην αλλάξουν για κανέναν»

H λαμπερή πρέσβειρα της L’Oréal Paris φωτογραφίζεται πιο cool από ποτέ για το εξώφυλλο του τεύχους Απριλίου και μιλάει για την αληθινή ομορφιά, τις πιο σημαντικές αξίες στη ζωή και για το πώς φροντίζει την επιδερμίδα της.



Μπορεί ο τρόπος που ο καθένας ερμηνεύει την ομορφιά να διαφέρει, μπορεί να έχουν αλλάξει τα στερεότυπα που ακολουθούν την έννοια αυτή, υπάρχουν όμως και κάποιες αντικειμενικές αλήθειες. Η Δούκισσα Νομικού είναι όμορφη και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι ταυτόχρονα αποδεικνύει, ακόμα και σε μια σύντομη συναναστροφή μαζί της, ότι δεν επαναπαύεται σε αυτό. Γιατί, όπως λέει και η ίδια, τελικά η ομορφιά είναι δύναμη, αυτοπεποίθηση, αυτοφροντίδα και καλοσύνη.





Στη δική της περίπτωση, όλα αυτά μοιάζουν να συνυπάρχουν με έναν τρόπο πολύ φυσικό. Μετά από χρόνια παρουσίας μπροστά στα φώτα, φωτογραφίσεις, τηλεοπτικά projects και συνεργασίες με μεγάλα brands, η ίδια συνεχίζει να αντιμετωπίζει την ομορφιά όχι ως δεδομένο, αλλά ως κάτι που καλλιεργείται καθημερινά. Μέσα από τη φροντίδα του εαυτού, τη συνέπεια, τη δουλειά και κυρίως μέσα από τη στάση ζωής.

16.03.2026, 12:35