Στο νέο τρέιλερ του «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2» η Μέριλ Στριπ θυμίζει την παλιά «κακή» Μιράντα

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία, το σύμπαν της μόδας επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Το δεύτερο teaser και μία ακόμη αφίσα για το The Devil Wears Prada 2 δόθηκαν στη δημοσιότητα, φέρνοντας ξανά μαζί τους εμβληματικούς χαρακτήρες της Miranda, της Andrea και της Emily.Στο πολυαναμενόμενο sequel επιστρέφουν οι Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci στους ρόλους των Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton και Nigel αντίστοιχα, σχεδόν 20 χρόνια μετά το The Devil Wears Prada.