Η μινιμαλιστική πολυτέλεια της Carolyn Bessette-Kennedy: Τα κοσμήματα και τα ρολόγια που καθόρισαν το στυλ της
Κάθε επιλογή της ήταν διαχρονική και κομψή.
Η Carolyn Bessette-Kennedy υπήρξε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της μόδας των 90’s. Με την αυστηρή μινιμαλιστική αισθητική της, τις καθαρές γραμμές και την ανεπιτήδευτη κομψότητα, κατάφερε να δημιουργήσει ένα στυλ που εξακολουθεί να εμπνέει μέχρι σήμερα. Η φιλοσοφία της δεν περιοριζόταν μόνο στα ρούχα, αλλά αφορούσε και τα κοσμήματα, τα οποία φορούσε σπάνια και πάντα με πολύ συγκεκριμένες επιλογές.
