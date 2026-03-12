Η μινιμαλιστική πολυτέλεια της Carolyn Bessette-Kennedy: Τα κοσμήματα και τα ρολόγια που καθόρισαν το στυλ της
MARIE CLAIRE

Η μινιμαλιστική πολυτέλεια της Carolyn Bessette-Kennedy: Τα κοσμήματα και τα ρολόγια που καθόρισαν το στυλ της

Κάθε επιλογή της ήταν διαχρονική και κομψή.

Η μινιμαλιστική πολυτέλεια της Carolyn Bessette-Kennedy: Τα κοσμήματα και τα ρολόγια που καθόρισαν το στυλ της
UPD:
Η Carolyn Bessette-Kennedy υπήρξε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της μόδας των 90’s. Με την αυστηρή μινιμαλιστική αισθητική της, τις καθαρές γραμμές και την ανεπιτήδευτη κομψότητα, κατάφερε να δημιουργήσει ένα στυλ που εξακολουθεί να εμπνέει μέχρι σήμερα. Η φιλοσοφία της δεν περιοριζόταν μόνο στα ρούχα, αλλά αφορούσε και τα κοσμήματα, τα οποία φορούσε σπάνια και πάντα με πολύ συγκεκριμένες επιλογές.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης