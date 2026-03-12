Νικόλ Κίντμαν: Γιατί θα παραμείνει στην ίδια πόλη και μετά το διαζύγιό της
Χώρισε από τον επί χρόνια σύζυγό της Keith Urban πέρυσι.
Η Nicole Kidman μίλησε για πρώτη φορά για τη ζωή της μετά τον χωρισμό της από τον Keith Urban, αποκαλύπτοντας ότι δεν σκοπεύει να φύγει από το Nashville, την πόλη όπου ζει εδώ και περίπου δύο δεκαετίες.
Σε συνέντευξή της στο Variety που δημοσιεύτηκε στις 11 Μαρτίου, εξήγησε ότι το Nashville έχει γίνει πλέον το σπίτι της. «Έχουμε τη ζωή μας εδώ. Είμαι μέρος της πόλης και της κοινότητας εδώ και 20 χρόνια. Είναι το σπίτι μου», είπε.
Η πρωταγωνίστρια του Practical Magic 2 υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2025, ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια γάμου με τον μουσικό Keith Urban. Το πρώην ζευγάρι έχει δύο κόρες, τη Sunday Rose, 17 ετών, και τη Faith Margaret, 15. Η Nicole Kidman είναι επίσης μητέρα της Bella, 33 ετών, και του Connor, 31 ετών, από τον πρώτο της γάμο με τον Tom Cruise.
Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, η ηθοποιός αναφέρθηκε για πρώτη φορά ανοιχτά στο διαζύγιο, όταν ρωτήθηκε πώς είναι αυτή την περίοδο. «Είμαι καλά, γιατί πάντα προσπαθώ να προχωρώ προς ό,τι είναι καλό», είπε.
