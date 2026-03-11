Sienna Miller: Το αγαπημένο της άρωμα ισορροπεί ανάμεσα σε αντιθέσεις, συνδυάζοντας φρεσκάδα και βάθος

Plus: Το κερί που προμηθεύεται ξανά και ξανά.



Υπάρχουν γυναίκες που φορούν ένα μόνο άρωμα για όλη τους τη ζωή και υπάρχουν άλλες που αγαπούν να εναλλάσσουν τα αρώματά τους, επιλέγοντας διαφορετικό κάθε μέρα. Η Sienna Miller ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.





Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, προτιμά να εναλλάσσει διαφορετικές επιλογές ανάλογα με τη διάθεσή της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε πει χαρακτηριστικά: «Εναλλάσσω μερικά. Υπάρχει ένα άρωμα της Chloé που αγαπώ, το Le Labo Thé Noir 29 και επίσης ένα μικρό αρωματοθεραπευτικό λάδι που λέγεται E11even και μου το είχαν στείλει πριν από καιρό. Είναι ένα stick αρωματοθεραπείας που το απλώνεις με roll on και είναι υπέροχο».

11.03.2026, 13:30