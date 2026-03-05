Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας 2026: Το αφιέρωμα του Marie Claire στις γυναίκες που αλλάζουν τα δεδομένα
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας 2026: Το αφιέρωμα του Marie Claire στις γυναίκες που αλλάζουν τα δεδομένα
Γιορτάζοντας τα 115 χρόνια από την καθιέρωση αυτή της γιορτής σας παρουσιάζουμε συνεντεύξεις και αφιερώματα που αποδεικνύουν πως οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τα πάντα
Θα περίμενε κανείς το 2026 μία ημέρα αφιερωμένη στη γυναίκα – όπως η 8η Μαρτίου – στον μισό (και ίσως λίγο παραπάνω) πληθυσμό του κόσμου να είναι αχρείαστη. Θα περίμενε κανείς ότι οι αγώνες που έκαναν επί χρόνια γυναίκες ανά την υφήλιο για τα δικαιώματά τους να έχουν αποδώσει καρπούς και πως πλέον η κοινωνία θα ήταν το λιγότερο ισότιμη.
Κι όμως, τα δεδομένα και η καθημερινότητα δείχνουν άλλα. Πριν από λίγες ημέρες μία 31χρονη έχασε τη ζωή της από το χέρι του συντρόφου της και ένας δημοσιογράφος θέλησε να ρωτήσει μια Ολυμπιονίκη αν νιώθει ηττημένη που δεν κέρδισε χρυσό στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
