Lip Stain: Το must-have προϊόν για ομοιόμορφο χρώμα στα χείλη που διαρκεί όλη μέρα
MARIE CLAIRE

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα lip stains - πώς λειτουργούν, πώς εφαρμόζονται και γιατί διαρκούν περισσότερο από τα κραγιόν.

Ανάμεσα σε δεκάδες κραγιόν, lip oils, gloss, liquid lipsticks και tinted lip balms που κατακλύζουν τα νεσεσέρ μας, υπάρχει ένα προϊόν που ξεχωρίζει και ξέρει πώς να μείνει στα χείλη μας από το πρωί μέχρι το βράδυ: το lip stain (ή αλλιώς, lip tint). Αν βαριόμαστε τις συνεχείς επαναλήψεις ή αν θέλουμε ένα χρώμα που θα μείνει σταθερό δε θα μεταφερθεί στο ποτήρι, τότε αυτό είναι το προϊόν που αναζητούμε.

 
Γιατί να διαλέξουμε ένα lip stain;

 
Τα lip stains διαφέρουν από τα παραδοσιακά κραγιόν γιατί δεν κάθονται απλώς πάνω στα χείλη – αντίθετα, απορροφώνται από το δέρμα και προσφέρουν ένα διακριτικό αλλά σταθερό αποτέλεσμα που δε μουτζουρώνει και δε φεύγει εύκολα. Το χρώμα τους ξεθωριάζει σταδιακά και φυσικά, αφήνοντας ένα διακριτικό tint που μοιάζει με το φυσικό χρώμα των χειλιών, μόνο καλύτερο.
