Ο Ρόμπερτ Ντυβάλ και η τέταρτη, 41 χρόνια νεότερη σύζυγός του - «Αν ήταν ανοιχτό το ανθοπωλείο δεν θα την είχα γνωρίσει»
O θρυλικός ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 95 ετών
Ο Οσκαρικός ηθοποιός Robert Duvall έφυγε στη ζωή σε ηλικία 95 ετών. Ήταν επτά φορές υποψήφιος για Όσκαρ για εμβληματικές ταινίες όπως οι «Νονός», «Αποκάλυψη τώρα» και, πιο πρόσφατα, το 2015, «Ο δικαστής», και είχε τιμηθεί με το χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία του στις «Τρυφερές σχέσεις».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
