Tαξιδέψαμε στη Βενετία για την αποκάλυψη της νέας συλλογής Swatch x Guggenheim

Tαξιδέψαμε στη Βενετία, η οποία έγινε το ιδανικό σκηνικό για την αποκάλυψη της νέας συλλογής Swatch x Guggenheim - μια πόλη όπου η αισθητική δεν είναι λεπτομέρεια, αλλά τρόπος ζωής.
Το μουσείο τέχνης Peggy Guggenheim Collection, που φιλοξενεί τη σπουδαία συλλογή της γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή και την περιουσία της στην προώθηση των ιδεών της σύγχρονης τέχνης, στεγάζεται στο Palazzo Venier dei Leoni, ένα παλάτι του 18ου αιώνα. Ένα κτίριο που δεν λειτουργεί απλώς ως χώρος έκθεσης, αλλά ως ζωντανό κομμάτι της ίδιας της ιστορίας της τέχνης: άλλωστε, εκεί κατοικούσε η Peggy Guggenheim για περίπου 30 χρόνια, μετατρέποντας το σπίτι της σε σημείο συνάντησης καλλιτεχνών, ιδεών και αισθητικών ανατροπών.
