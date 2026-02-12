«Το τίμημα της αξιοπρέπειας»: Τι είπε ο αθλητής που τον απέβαλαν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, λόγω του κράνους του

ΟΟυκρανός Vladyslav Heraskevych, αθλητής του skeleton, χαρακτηρίζει τον αποκλεισμό του από τη συμμετοχή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ως «την τιμή της αξιοπρέπειάς μας».Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) απαγόρευσε στον αθλητή να συμμετάσχει επειδή συνέχισε να φοράει κράνος με εικόνες αθλητών που σκοτώθηκαν κατά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κάτι που, σύμφωνα με την ΔΟΕ, παραβιάζει τους κανονισμούς της.Ο 26χρονος αθλητής φορούσε το κράνος σε όλες τις προπονητικές του προσπάθειες πριν από την έναρξη του αγώνα την Πέμπτη. Την Τρίτη, η ΔΟΕ τον ενημέρωσε ότι το κράνος «δεν συμμορφώνεται» με τον Ολυμπιακό Χάρτη και ότι δεν του επιτρέπεται να το φορέσει στον αγώνα.