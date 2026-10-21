Ο Γιαμάλ έπιασε στην κορυφή τον Εμπαπέ - Το ρεκόρ που κυνηγά στο Champions League, βίντεο
Ο Γιαμάλ έπιασε στην κορυφή τον Εμπαπέ - Το ρεκόρ που κυνηγά στο Champions League, βίντεο
Ο Ισπανός διεθνής βρήκε δίχτυα στον εκτός έδρας αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Παρί Σεν Ζερμέν και συνεχίζει απτόητος την πορεία του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Γάλλου επιθετικού
Η Μπαρτσελόνα γνώρισε την πρώτη της ήττα για τη φετινή σεζόν, καθώς δεν κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Παρά την απογοήτευση για την εξέλιξη της αναμέτρησης, ο Λαμίν Γιαμάλ είχε έναν ξεχωριστό λόγο να κρατήσει κάτι θετικό από τη βραδιά.
Με αυτό το γκολ, ο Γιαμάλ έφτασε τα 13 στο Champions League, ισοφαρίζοντας την αντίστοιχη επίδοση του Κιλιάν Εμπαπέ, όσον αφορά τα τέρματα που είχαν σημειώσει οι δύο ποδοσφαιριστές πριν συμπληρώσουν τα 20 χρόνια της ζωής τους. Πλέον, ο άσος της Μπαρτσελόνα χρειάζεται μόλις ένα ακόμη γκολ για να βρεθεί μόνος στην κορυφή της σχετικής λίστας και να αφήσει πίσω του τον Γάλλο σούπερ σταρ.
Η σύγκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των αγώνων που χρειάστηκε ο καθένας για να φτάσει σε αυτή την επίδοση. Ο Γιαμάλ συμπλήρωσε τα 13 γκολ σε 35 συμμετοχές στη διοργάνωση, ενώ ο Εμπαπέ είχε καταφέρει να φτάσει στον ίδιο αριθμό έπειτα από μόλις 23 παιχνίδια, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή αποτελεσματικότητά του από πολύ νεαρή ηλικία.
Στην ίδια συζήτηση βρίσκεται και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος είχε πετύχει 10 γκολ στο Champions League ως έφηβος. Ο Γιαμάλ, από την πλευρά του, συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη και να αποδεικνύει πως, παρά το νεαρό της ηλικίας του, μπορεί να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Ο νεαρός Ισπανός βρήκε δίχτυα στο 79ο λεπτό, ισοφαρίζοντας προσωρινά το 2-2 και δίνοντας ξανά ελπίδες στους Καταλανούς. Το τέρμα του, ωστόσο, είχε και ιστορική σημασία, αφού τον έφερε σε ένα ξεχωριστό επίπεδο στην ιστορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Most Champions League goals scored as a teenager: ◎ 13 - Kylian Mbappé ◉ 13 - Lamine Yamal 🆕 One more for the record. ☝️ https://t.co/UcFK3z3Hm3— Squawka (@Squawka) October 20, 2026
Με αυτό το γκολ, ο Γιαμάλ έφτασε τα 13 στο Champions League, ισοφαρίζοντας την αντίστοιχη επίδοση του Κιλιάν Εμπαπέ, όσον αφορά τα τέρματα που είχαν σημειώσει οι δύο ποδοσφαιριστές πριν συμπληρώσουν τα 20 χρόνια της ζωής τους. Πλέον, ο άσος της Μπαρτσελόνα χρειάζεται μόλις ένα ακόμη γκολ για να βρεθεί μόνος στην κορυφή της σχετικής λίστας και να αφήσει πίσω του τον Γάλλο σούπερ σταρ.
Η σύγκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των αγώνων που χρειάστηκε ο καθένας για να φτάσει σε αυτή την επίδοση. Ο Γιαμάλ συμπλήρωσε τα 13 γκολ σε 35 συμμετοχές στη διοργάνωση, ενώ ο Εμπαπέ είχε καταφέρει να φτάσει στον ίδιο αριθμό έπειτα από μόλις 23 παιχνίδια, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή αποτελεσματικότητά του από πολύ νεαρή ηλικία.
Στην ίδια συζήτηση βρίσκεται και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος είχε πετύχει 10 γκολ στο Champions League ως έφηβος. Ο Γιαμάλ, από την πλευρά του, συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη και να αποδεικνύει πως, παρά το νεαρό της ηλικίας του, μπορεί να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
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