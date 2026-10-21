Η Γκλεν Κλόουζ εξήγησε γιατί εμφανίστηκε να περπατάει με μπαστούνι

Γκλεν Κλόουζ , αναφέροντας πως έπειτα από μία επέμβαση βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης.

Η 79χρονη ηθοποιός έκανε γνωστό ότι υποβλήθηκε σε

Κλόουζ

Γκλεν Κλόουζ

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Τον λόγο για τον οποίο εμφανίστηκε να περπατάει με μπαστούνι εξήγησε ηεπέμβαση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου, διευκρινίζοντας ότι αισθάνεται καλά και εκφράζοντας την ελπίδα πως σύντομα θα επιστρέψει πλήρως στις καθημερινές δραστηριότητές της.Σε ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ηδήλωσε ότι αποφάσισε να υποβληθεί στην επέμβαση, όταν διαπίστωσε πως το αριστερό ισχίο της βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση. Όπως είπε στο βίντεο που δημοσίευσε: «Ήθελα απλώς να εμφανιστώ για λίγο εδώ και να σας ευχαριστήσω για όλη την αγάπη σας, αλλά και να εξηγήσω γιατί χρησιμοποιώ μπαστούνι. Χρησιμοποιώ μπαστούνι επειδή έχω υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική ισχίου», είπε, προσθέτοντας ότι «το αριστερό μου ισχίο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση».σημείωσε ότι βασικός στόχος της αυτή την περίοδο είναι να διατηρήσει τη φυσική της κατάσταση, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις της: «Αυτό που με απασχολεί περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι να διατηρώ τον εαυτό μου σε καλή κατάσταση, ώστε να μπορώ να αντιμετωπίζω όποιες προκλήσεις προκύψουν».Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιεί για μεγάλο διάστημα το μπαστούνι, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ταξιδέψει στο Λονδίνο για την πρεμιέρα της ταινίας «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» και στη συνέχεια θα επιστρέψει στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της σειράς «All’s Fair». «Ελπίζω να είμαι εκεί, μπορεί να μην τρέχω ανεβαίνοντας βουνά, αλλά τουλάχιστον να είμαι ο παλιός μου εαυτός», ανέφερε. Κλείνοντας, καθησύχασε τους θαυμαστές της: «Μην ανησυχείτε. Αισθάνομαι υπέροχα. Έχω κοντά μου την υπέροχη οικογένειά μου και ανυπομονώ για όλες τις περιπέτειες που έρχονται».Η Κλόουζ είχε φωτογραφηθεί να κρατάει μπαστούνι στις 15 Οκτωβρίου, κατά την πρεμιέρα της ταινίας «La Bola Negra», στο πλαίσιο του φεστιβάλ NewFest 2026, στη Νέα Υόρκη.: Getty Images - Ideal Image