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Η κακοκαιρία απειλεί τον αγώνα της Κόμο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Champions League, βίντεο
Η κακοκαιρία απειλεί τον αγώνα της Κόμο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Champions League, βίντεο
Η έντονη βροχόπτωση που πλήττει τη βόρεια Ιταλία προκαλεί ανησυχία για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Κόμο και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Αμφίβολη είναι η διεξαγωγή της αποψινής αναμέτρησης (19:45) ανάμεσα στην Κόμο και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Champions League, καθώς η έντονη κακοκαιρία που πλήττει τη βόρεια Ιταλία έχει προκαλέσει ανησυχία ενόψει της προγραμματισμένης σέντρας.
Η περιοχή του Κόμο βρίσκεται στο επίκεντρο ισχυρών βροχοπτώσεων, με τα καιρικά φαινόμενα να αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου και το κατά πόσο θα είναι δυνατή η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
Το βασικό ζήτημα αφορά την ένταση της βροχής και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στον αγωνιστικό χώρο, καθώς η συσσώρευση νερού θα μπορούσε να δυσκολέψει σημαντικά τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών και να επηρεάσει την ασφάλειά τους.
Παρά την ανησυχία που επικρατεί, πάντως, από την πλευρά της Κόμο εκφράζεται αισιοδοξία πως η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, χωρίς να χρειαστεί να ληφθεί απόφαση για αναβολή.
🚨 Manchester United's Champions League clash against Como tonight is at risk of being postponed due to severe weather conditions in northern Italy. 🇮🇹 An orange weather warning has been issued, with over 60mm of rain forecast before kick-off, raising concerns that the pitch could become waterlogged. Como remain confident the match will go ahead. (Source: @talkSPORT / 🎥 @SimonPeach) https://t.co/DxEXtw50tG— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 21, 2026
Η περιοχή του Κόμο βρίσκεται στο επίκεντρο ισχυρών βροχοπτώσεων, με τα καιρικά φαινόμενα να αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου και το κατά πόσο θα είναι δυνατή η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
Το βασικό ζήτημα αφορά την ένταση της βροχής και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στον αγωνιστικό χώρο, καθώς η συσσώρευση νερού θα μπορούσε να δυσκολέψει σημαντικά τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών και να επηρεάσει την ασφάλειά τους.
Παρά την ανησυχία που επικρατεί, πάντως, από την πλευρά της Κόμο εκφράζεται αισιοδοξία πως η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, χωρίς να χρειαστεί να ληφθεί απόφαση για αναβολή.
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