Η κακοκαιρία απειλεί τον αγώνα της Κόμο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Champions League, βίντεο
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Κόμο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Champions League Κακοκαιρία

Η κακοκαιρία απειλεί τον αγώνα της Κόμο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Champions League, βίντεο

Η έντονη βροχόπτωση που πλήττει τη βόρεια Ιταλία προκαλεί ανησυχία για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Κόμο και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η κακοκαιρία απειλεί τον αγώνα της Κόμο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Champions League, βίντεο
Αμφίβολη είναι η διεξαγωγή της αποψινής αναμέτρησης (19:45) ανάμεσα στην Κόμο και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Champions League, καθώς η έντονη κακοκαιρία που πλήττει τη βόρεια Ιταλία έχει προκαλέσει ανησυχία ενόψει της προγραμματισμένης σέντρας.



Η περιοχή του Κόμο βρίσκεται στο επίκεντρο ισχυρών βροχοπτώσεων, με τα καιρικά φαινόμενα να αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου και το κατά πόσο θα είναι δυνατή η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Το βασικό ζήτημα αφορά την ένταση της βροχής και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στον αγωνιστικό χώρο, καθώς η συσσώρευση νερού θα μπορούσε να δυσκολέψει σημαντικά τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών και να επηρεάσει την ασφάλειά τους.

Παρά την ανησυχία που επικρατεί, πάντως, από την πλευρά της Κόμο εκφράζεται αισιοδοξία πως η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, χωρίς να χρειαστεί να ληφθεί απόφαση για αναβολή.

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