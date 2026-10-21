Σάκης Αρναούτογλου: Η μητέρα μου είχε Αλτσχάιμερ και έφτασε 24 κιλά, είναι σοκαριστικό γιατί δεν μπορούσες να την αναγνωρίσεις
Σάκης Αρναούτογλου: Η μητέρα μου είχε Αλτσχάιμερ και έφτασε 24 κιλά, είναι σοκαριστικό γιατί δεν μπορούσες να την αναγνωρίσεις
Ήταν μια γυναίκα πολύ περήφανη και δεν ήθελε να πέσει στο κρεβάτι, ανέφερε ακόμη ο μετεωρολόγος
Από Αλτσχάιμερ έπασχε η μητέρα του Σάκη Αρναούτογλου, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τον Ιανουάριο, με τον μετεωρολόγο να εξηγεί πως ήταν πολύ σοκαριστικό για την οικογένειά τους να την βλέπουν να παιδεύεται. Όπως εξομολογήθηκε, είχε φτάσει σε σημείο να ζυγίζει 24 κιλά και δεν μπορούσαν πλέον να την αναγνωρίσουν.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ο Σάκης Αρναούτογλου μίλησε ακόμη για τη σχέση του με τον αδελφό του, Γρηγόρη Αρναούτογλου, αλλά και τις αλλαγές στη ζωή του από τότε που έγινε Ευρωβουλευτής.
Όπως ανέφερε για την απώλεια της μητέρας του και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε: «Μας συγκλόνισε όταν μάθαμε ότι δεν είχε επιστροφή αυτό. Παιδεύτηκε αρκετά οπότε αυτό μας τάραξε. Ήταν μια γυναίκα πολύ περήφανη και δεν ήθελε να πέσει στο κρεβάτι. Ήταν ακριβώς αυτό που δεν ήθελε. Η μητέρα μου είχε Αλτσχάιμερ, εκεί ήταν το σοκαριστικό, γιατί δεν μπορείς να την αναγνωρίσεις. Άλλαζε η όψη της, ακόμη και μέσα σε μια εβδομάδα. Είχε φτάσει 24-25 κιλά. Όταν έφυγε υπήρχε μια ανακούφιση για εκείνη. Δεν θες ο άνθρωπός σου να παιδεύεται».
Δείτε το βίντεο
Ο Σάκης Αρναούτογλου επισήμανε πως μεγάλωσε με πολλή αγάπη στην οικογένειά του και θεωρεί πως είναι τυχερός που έχει τον Γρηγόρη Αρναούτογλου αδελφό: «Οι γονείς μου δούλευαν σκληρά και δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη ενώ ο Γρηγόρης γεννήθηκε στην Γερμανία και μετά από κάποια χρόνια ήρθε και εκείνος και έζησε στο χωριό. Ο Γρηγόρης για εμένα είναι το χάπι της ευτυχίας. Όποιος τον έχει δίπλα του είναι τυχερός», είπε, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης σημείωσε πως: «Ο Γρηγόρης δουλεύει πάρα πολύ οπότε θα ήθελα λίγο να ξεκουραστεί. Μου λείπει, μου λέει ότι του λείπω».
Αναφερόμενος στην ενασχόλησή του με την πολιτική, δήλωσε αρχικά πως δεν το είχε σκεφτεί ποτέ σοβαρά μέχρι πρόσφατα: «Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό να ασχοληθώ με την πολιτική» και συμπλήρωσε: «Από τη στιγμή που οι Ευρωβουλευτές πληρωνόμαστε πολύ καλά, δεν υπάρχει δικαιολογία να μην κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Είμαστε υποχρεωμένοι να δουλεύουμε για τον κόσμο».
Όσον αφορά στα πράγματα που έχουν αλλάξει στην καθημερινότητά του από την ημέρα που έγινε Ευρωβουλευτής, ο ίδιος εξήγησε: «Δεν με ενδιαφέρει να πάρω ρούχα ή να αγοράσω κάτι ακριβό. Μέσα στην εβδομάδα μπορεί να χαλάω 40 με 50 ευρώ το πολύ. Στην ΕΡΤ έπαιρνα και ταπεράκι από τη γυναίκα μου, οπότε δεν ξόδευα πάνω από 20 ευρώ.Και δεν πίνω και καφέ. Στο Βέλγιο κοστίζει για να φας τουλάχιστον ένα 17άρι την ημέρα, μπορεί να χαλάσω 140 ευρώ την εβδομάδα για φαγητό».
Και κατέληξε: «Το χρήμα δεν μπορεί να σε κάνει πιο ευτυχισμένο, σε κάνει λιγότερο δυστυχισμένο».
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ο Σάκης Αρναούτογλου μίλησε ακόμη για τη σχέση του με τον αδελφό του, Γρηγόρη Αρναούτογλου, αλλά και τις αλλαγές στη ζωή του από τότε που έγινε Ευρωβουλευτής.
Όπως ανέφερε για την απώλεια της μητέρας του και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε: «Μας συγκλόνισε όταν μάθαμε ότι δεν είχε επιστροφή αυτό. Παιδεύτηκε αρκετά οπότε αυτό μας τάραξε. Ήταν μια γυναίκα πολύ περήφανη και δεν ήθελε να πέσει στο κρεβάτι. Ήταν ακριβώς αυτό που δεν ήθελε. Η μητέρα μου είχε Αλτσχάιμερ, εκεί ήταν το σοκαριστικό, γιατί δεν μπορείς να την αναγνωρίσεις. Άλλαζε η όψη της, ακόμη και μέσα σε μια εβδομάδα. Είχε φτάσει 24-25 κιλά. Όταν έφυγε υπήρχε μια ανακούφιση για εκείνη. Δεν θες ο άνθρωπός σου να παιδεύεται».
Δείτε το βίντεο
Ο Σάκης Αρναούτογλου επισήμανε πως μεγάλωσε με πολλή αγάπη στην οικογένειά του και θεωρεί πως είναι τυχερός που έχει τον Γρηγόρη Αρναούτογλου αδελφό: «Οι γονείς μου δούλευαν σκληρά και δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη ενώ ο Γρηγόρης γεννήθηκε στην Γερμανία και μετά από κάποια χρόνια ήρθε και εκείνος και έζησε στο χωριό. Ο Γρηγόρης για εμένα είναι το χάπι της ευτυχίας. Όποιος τον έχει δίπλα του είναι τυχερός», είπε, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης σημείωσε πως: «Ο Γρηγόρης δουλεύει πάρα πολύ οπότε θα ήθελα λίγο να ξεκουραστεί. Μου λείπει, μου λέει ότι του λείπω».
Αναφερόμενος στην ενασχόλησή του με την πολιτική, δήλωσε αρχικά πως δεν το είχε σκεφτεί ποτέ σοβαρά μέχρι πρόσφατα: «Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό να ασχοληθώ με την πολιτική» και συμπλήρωσε: «Από τη στιγμή που οι Ευρωβουλευτές πληρωνόμαστε πολύ καλά, δεν υπάρχει δικαιολογία να μην κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Είμαστε υποχρεωμένοι να δουλεύουμε για τον κόσμο».
Όσον αφορά στα πράγματα που έχουν αλλάξει στην καθημερινότητά του από την ημέρα που έγινε Ευρωβουλευτής, ο ίδιος εξήγησε: «Δεν με ενδιαφέρει να πάρω ρούχα ή να αγοράσω κάτι ακριβό. Μέσα στην εβδομάδα μπορεί να χαλάω 40 με 50 ευρώ το πολύ. Στην ΕΡΤ έπαιρνα και ταπεράκι από τη γυναίκα μου, οπότε δεν ξόδευα πάνω από 20 ευρώ.Και δεν πίνω και καφέ. Στο Βέλγιο κοστίζει για να φας τουλάχιστον ένα 17άρι την ημέρα, μπορεί να χαλάσω 140 ευρώ την εβδομάδα για φαγητό».
Και κατέληξε: «Το χρήμα δεν μπορεί να σε κάνει πιο ευτυχισμένο, σε κάνει λιγότερο δυστυχισμένο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα