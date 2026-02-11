Το πρώτο τεύχος της άνοιξης είναι εδώ - Τι θα διαβάσουμε στο Marie Claire Μαρτίου
Το πρώτο τεύχος της άνοιξης είναι εδώ - Τι θα διαβάσουμε στο Marie Claire Μαρτίου
Η μόδα ταξιδεύει.
Με πρωταγωνίστρια την Ανθή Φακιδάρη και τη νέα capsule συλλογή Louis Vuitton Nautical, σαλπάρουμε σε ένα ταξίδι μόδας και διαχρονικού στυλ. Σχεδιασμένη για γυναίκες που λατρεύουν να ταξιδεύουν, η συλλογή της Louis Vuitton, Nautical φέρνει on board ό,τι χρειάζεται μια ευέλικτα κομψή γκαρνταρόμπα, από τις χαλαρές ώρες στο κατάστρωμα μέχρι ένα κομψά σχεδιασμένο δείπνο. Στη δική μας καθημερινότητα συνεχίζουμε να επενδύουμε σε κοσμήματα που φοράμε χωρίς δεύτερη σκέψη: ασημένια και χρυσά.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα