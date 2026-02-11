Το πρώτο τεύχος της άνοιξης είναι εδώ - Τι θα διαβάσουμε στο Marie Claire Μαρτίου
MARIE CLAIRE

Το πρώτο τεύχος της άνοιξης είναι εδώ - Τι θα διαβάσουμε στο Marie Claire Μαρτίου

Η μόδα ταξιδεύει.

Το πρώτο τεύχος της άνοιξης είναι εδώ - Τι θα διαβάσουμε στο Marie Claire Μαρτίου
Με πρωταγωνίστρια την Ανθή Φακιδάρη και τη νέα capsule συλλογή Louis Vuitton Nautical, σαλπάρουμε σε ένα ταξίδι μόδας και διαχρονικού στυλ. Σχεδιασμένη για γυναίκες που λατρεύουν να ταξιδεύουν, η συλλογή της Louis Vuitton, Nautical φέρνει on board ό,τι χρειάζεται μια ευέλικτα κομψή γκαρνταρόμπα, από τις χαλαρές ώρες στο κατάστρωμα μέχρι ένα κομψά σχεδιασμένο δείπνο. Στη δική μας καθημερινότητα συνεχίζουμε να επενδύουμε σε κοσμήματα που φοράμε χωρίς δεύτερη σκέψη: ασημένια και χρυσά.

Διαβάστε  περισσότερα στο marieclaire.gr
